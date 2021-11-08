Белград, 9 ноября, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Сербия подписала с представителями фармацевтической компании Pfizer контракт на дистрибуцию экспериментального лекарства от COVID-19 в Сербии. Об этом 8 ноября заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

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По словам Лончара, Сербия является третьей страной в мире, которая подписала подобный контракт с компанией Pfizer и первой, в которой лекарство появится в обороте.

Министр здравоохранения добавил, что в соответствии с данными исследований, лекарство на 89% гарантирует от сложного течения болезни и госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, что за последние сутки в Сербии было зарегистрировано более 4300 новых случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерло 67 человек.