Белград, 8 ноября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин обеспокоен ситуаций в Косово и Метохии, так как подозревает, что албанские сепаратисты готовятся занять электрораспределительную станцию Валач на севере края. Об этом Вулин рассказал в эфире телеканала B92 8 ноября.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

«Сегодня над Валачем кружил вертолет. Ему нечего там делать, если только не планируется какая-то акция», — заявил Вулин и добавил, что Сербия будет готова к любому развитию событий.

«Я обеспокоен. Альбин Курти (премьер-министр сепаратистского Косово — ИА REGNUM) — трус, и к тому же он потерпел поражение на муниципальных выборах. Он думает, что албанцы его наказали за то, что он недостаточно воинственен. Он не понимает, что албанцы не хотели бы, чтобы сербские и албанские головы катились по улицах», — сказал Александр Вулин.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что албанцы планируют занять электрораспределительную станцию Валач на севере Косово после 6 ноября.