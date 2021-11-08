Токио, 8 ноября 2021, 23:39 — REGNUM Власти островной японской префектуры Окинава приостановили паромное сообщение, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Извержение вулкана
Извержение вулкана

Причиной такого решения стало большое количество плавающих обломков вулканической пемзы.

По словам сотрудников порта, во время прилива пемза в течение двух часов заполонила весь порт, вынудив отменить рейсы паромов.

По мнению учёных, плавающие полые камни образовались в августе 2021 года после сильного подводного извержения, произошедшего более чем в 1000 км от префектуры Окинава. В октябре вулканические камни принесло к японскому побережью, что привело к остановке рыболовства, судоходства и работы туристических прибрежных объектов.

Кроме того, сообщалось о массовой гибели рыб, принимавших мелкие плавающие камни за пищу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии призвали запретить продажу вулканической пемзы