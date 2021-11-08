Токио, 8 ноября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Власти островной японской префектуры Окинава приостановили паромное сообщение, сообщает 8 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Извержение вулкана

Причиной такого решения стало большое количество плавающих обломков вулканической пемзы.

По словам сотрудников порта, во время прилива пемза в течение двух часов заполонила весь порт, вынудив отменить рейсы паромов.

По мнению учёных, плавающие полые камни образовались в августе 2021 года после сильного подводного извержения, произошедшего более чем в 1000 км от префектуры Окинава. В октябре вулканические камни принесло к японскому побережью, что привело к остановке рыболовства, судоходства и работы туристических прибрежных объектов.

Кроме того, сообщалось о массовой гибели рыб, принимавших мелкие плавающие камни за пищу.