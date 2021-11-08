Тирана, , 23:39 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1961 человек выявили 230 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране 11 пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 266 пациентов. Об этом сообщило вечером 8 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

AirAlbania, стадион, Тирана OdettMelody

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 189 355 случаев заражения коронавирусом, 178 377 человек излечились, скончались 2966 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8012, из них около половины — 4257 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 176 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 568 носителей коронавируса