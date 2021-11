Лондон, , 23:30 — REGNUM Британская инди-рок группа Foals вернулась с новым синглом «Wake Me Up», который они ранее анонсировали в социальных сетях. Песня войдет в грядущий альбом, который должен выйти в следующем году.

Музыка (сс) StockSnap

Фронтмен Яннис Филиппакис рассказало о новой песне: «Для нас эта песня — путешествие, в котором мы продолжаем экспериментировать с различными палитрами звука. На этот раз у нас было желание вернуться к первоначальной идее группы, в которой ритм, грув и гитары архитектурно взаимосвязаны. Мы хотели прикоснуться к физической природе музыки. И я думаю, что сделали это хорошо». Он также добавил: «Wake Me Up» я просто хотел написать песню о том, как ты время от времени думаешь перенести себя в лучшую ситуацию, чем текущая. Я думаю, что у всех нас было такое чувство, что последние восемнадцать месяцев были похожи на странный сон. Думаю, что мы все хотели бы проснуться где-нибудь в другом месте».

В 2019 году Foals в двух частях выпустили альбом «Everything Not Saved Will Be Lost»