Берлин, 8 ноября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Культурная общность является одним из главных объединяющих признаков русско-евроазиатской организованной преступности (РЕОП), указано в отчёте федерального криминального ведомства ФРГ за 2020 год, опубликованном пресс-службой ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

Об этом 8 ноября сообщает ИА Красная Весна.

Культурная общность, объединяющая членов и руководителей РЕОП, обнаруживается во всех бывших республиках Советского Союза, включая прибалтийские страны. В понятие «русско-евроазиатской организованной преступности» полиция Германии включает все преступные структуры, возглавляемые личностями, которые рождены на территории постсоветских государств. Такие личности, утверждает отчёт, усвоили культурно-социальные идеалы сплочённости, силы и решительности.

Также под понятие РЕОП попадают структуры, руководимые личностями, родившимися за пределами постсоветских государств, но культурно, исторически или традиционно ощущающими себя причастными к вышеназванным идеалам.

Значимым элементом структуры РЕОП в отчете названа идеология «воров в законе» — традиционных криминальных авторитетов.

Кроме РЕОП, в отчете федерального криминального ведомства ФРГ также упомянуты итальянская и арабская организованная преступность, а также внеэтнические банды рокеров.