Алжир, 8 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В марте будущего года в Алжире состоится очередной саммит Лиги арабских государств, сообщает 8 ноября Algeria Press Service.

Заседании Лиги арабских государств. Каир

В своём выступлении на конференции глав дипломатических и консульских представительств Алжира президент Абдельмаджид Теббун заявил, что странам — членам лиги нужно объединяться в своей работе по достижению общих для арабских стран целей.

Так, нужно провести саммит на достойном уровне. Эта встреча глав государств позволит «возобновить коллективную приверженность поддержке палестинского дела путём соблюдения всеми государствами — членами ЛАГ Арабской мирной инициативы».

Напомним, Арабская мирная инициатива принята Лигой арабских государств почти 20 лет назад — в марте 2002 года. Это было сделано для достижения всеобъемлющего мира с Израилем и окончания арабо-израильского конфликта.

Инициатива требует от Израиля, чтобы он ушёл с оккупированных в 1967 году территорий, в том числе с Голанских высот и с ферм Шебаа, и признал за Палестиной территории на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.