Берлин, , 23:12 — REGNUM Тиранией непривитых, которой они подвергают остальное общество, назвал ситуацию с вакцинацией в Германии председатель всемирной ассоциации врачей Франк Ульрих Монтгомери в эфире немецкого телеканала ARD.

Вакцина

Об этом 8 ноября сообщает ИА Красная Весна.

По его словам, в странах, где вакцинировано более 90% населения, такая ситуация невозможна.

«В данный момент мы переживаем действительно тиранию непривитых, которые определяют жизнь более двух третей вакцинированного населения», — заявил Монтгомери.

«Да, я использую слово «тирания» сознательно, потому что в таких странах как Португалия, где вакцинировано 97%, нет больше никаких карантинных ограничений, так как они больше не нужны», — добавил он.

Аналогичную позицию высказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

«Мы могли бы со всем этим уже покончить, если все были бы привиты», — сказал он о ситуации с ростом числа заражений в Германии.

Напомним, в Германии в последние недели резко выросло число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Индекс заражений достиг рекордного за все время показателя 201 случай на 100 тыс. населения.

При этом доля полностью вакцинированных в стране достигает 67%. Стоит отметить, что одновременно растёт число заражений и среди привитых людей.

По данным немецкого института Роберта Коха, доля привитых среди случаев заражения коронавирусом в возрастной группе от 18 до 59 лет составляет почти 40%. Для возрастной группы от 60 лет и старше этот показатель составляет более 60%.

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