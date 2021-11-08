Мурманск, , 23:06 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис получил более пятидесяти сообщений от школьников с просьбой продлить каникулы. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Понимаю, что не очень хочется в школу иногда, особенно после каникул, но учиться надо, потому что впереди экзамены, выпускные и прочее», — обратился глава региона к школьникам.

Он также отметил, что получил сообщения и от родителей школьников, которые благодарили главу региона за возвращение к «нормальной жизни».

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области расширили список заведений, для посещения которых требуется QR-код.