Мурманск, 8 ноября 2021, 23:06 — REGNUM Мурманский губернатор Андрей Чибис получил более пятидесяти сообщений от школьников с просьбой продлить каникулы. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Он также отметил, что получил сообщения и от родителей школьников, которые благодарили главу региона за возвращение к «нормальной жизни».
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области расширили список заведений, для посещения которых требуется QR-код.