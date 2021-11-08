Рим, , 22:58 — REGNUM С 10 ноября в Италии значительно вырастут штрафы за несанкционированное занятие парковочных мест, предназначенных для инвалидов, передают национальные СМИ в понедельник, 8 ноября.

Парковка для инвалидов Марина Каширская © ИА REGNUM

Вместо 84−335 евро штрафы будут составлять от 168 до 672 евро.

Кроме того, в Италии появятся «розовые» парковочные места, предназначенные исключительно для беременных.

Как сообщалось ранее, 10 ноября в официальном издании правительства Италии будут опубликованы уточненные правила дорожного движения.