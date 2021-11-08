Рим, , 22:54 — REGNUM 10 ноября в официальном издании правительства Италии будет опубликованы уточненные правила дорожного движения, передают национальные СМИ в понедельник, 8 ноября.

За рулем (сс) Pexels

В частности, предполагается ввести норму о запрете использования за рулем «смартфонов, портативных компьютеров, ноутбуков и аналогичных устройств».

Даже если отвлекаться от руля водителю для пользования такими устройствами нужно лишь время от времени, во время движения это недопустимо, гласит новая версия ПДД.