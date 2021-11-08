Рим, 8 ноября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. 10 ноября в официальном издании правительства Италии будут опубликованы уточненные правила дорожного движения, передают национальные СМИ в понедельник, 8 ноября.

(сс) Pexels За рулем

В частности, предполагается ввести норму о запрете использования за рулем «смартфонов, портативных компьютеров, ноутбуков и аналогичных устройств».

Даже если отвлекаться от руля водителю для пользования такими устройствами нужно лишь время от времени, во время движения это недопустимо, гласит новая версия ПДД.