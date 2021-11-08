Токио, 8 ноября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Прекратить продажу в интернет-сетях кусков пемзы, образовавшейся после извержения подводного вулкана, потребовал японский оператор онлайн-рынка Mercari.

Игорь Шпиленок Кутхины Баты — памятник природы, причудливое обнажение пемз

Об этом 8 ноября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на телеканал NHK.

Напомним, извержение произошло в августе 2021 года у островов Огасавара, а образовавшиеся в результате него полые плавающие камни принесло к берегам Окинавы к середине октября. Обилие плавающих кусков вулканической породы привело к перебоям в работе водного транспорта, рыболовецких траулеров, а также к гибели некоторых видов рыб.

Предложения о продаже пемзы публиковались на сайте Mercari с конца октября текущего года. Отдельные камни продаются по цене в 2,5 тыс иен (около 1600 рублей).

По утверждению оператора сайта Mercari, запрет надо ввести потому, что состав пемзы пока точно не выяснен.

Однако, по словам представителей властей префектуры Окинава, образцы пемзы, собранные в окрестностях деревни Ёмитан, имеют допустимый уровень кадмия, свинца и других опасных веществ. Тем не менее они также призывают воздержаться от сбора пемзы до завершения проверки камней из других районов