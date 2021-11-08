Брюссель, , 23:05 — REGNUM Приток новых нелегальных мигрантов в ЕС надо предотвратить, написала 8 ноября еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По её словам, мигранты не должны садиться в самолёты в Минске, чтобы добраться до ЕС. Им нужно поставить залон. Юханссон призвала действовать вместе со странами-партнёрами, чтобы «отсечь» от аэропорта поток мигрантов.

По словам чиновника, необходимо сделать всё, чтобы сохранить «целостность общих внешних границ» ЕС.

Читайте также: Литва предложила ЕС наказать Белоруссию из-за мигрантов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве заявили, что авиакомпании стран ЕС должны отказаться от услуг минского аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Польши изменил график поездок из-за мигрантов