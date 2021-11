Лондон, , 22:47 — REGNUM Британская рок-группа Placebo в своих социальных сетях анонсировала первый альбом за более чем восемь лет под названим «Never Let Me Go», анонсировав его с первым официальным синглом «Surrounded By Spies».

Концерт группы Placebo Arek Olek

В своем твиттере группа выложила обложку и название грядущей пластинки, который станет их первой новой работой с момента выхода альбома «Loud Like Love» в 2013 году.

https://twitter.com/PLACEBOWORLD/status/1456232336849264640

Сингл «Surrounded By Spies» появится на стриминговых площадках во вторник, 9 ноября. Также с этого числа фанаты смогут предзаказать альбом на физических носителях в официальном магазине группы.