Вологда, , 22:45 — REGNUM В Вологде с COVID-19 госпитализированы 12 детей. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Ребенок в больнице Today.kz

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По его словам, число госпитализированных среди несовершеннолетних выросло вдвое. Среди заболевших есть и младенцы — пятеро новорожденных с инфекцией находятся под наблюдением врачей роддома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области с COVID-19 был госпитализирован подросток, у которого было выявлено 100-процентное поражение легких.