Приштина, Сербия, 8 ноября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Ситуация в Косово и Метохии в настоящее время стабильная. Об этом заявил 8 ноября командующий KFOR (международные силы под командованием НАТО — ИА REGNUM) венгерский генерал Ференц Каяри в интервью приштинскому агентству KosovaPress.

Georgia National Guard KFOR. Косово

По словам Каяри, НАТО пока не планирует менять формат или уменьшать миссию KFOR в Косово, в чьем составе в настоящее время несет службу более 3700 солдат из 20 стран — членов НАТО и восьми стран — партнеров альянса.

Генерал также отметил, что у миссии «долгое и великолепное сотрудничество с «Силами безопасности Косово» на всех уровнях ответственности».

Напомним, что в середине октября на севере Косово и Метохии произошло очередное обострение после того, как албанские боевики ворвались в города Северная Митровица и Звечан под предлогом борьбы против экономической преступности и разгромили несколько магазинов и аптек. Один серб получил серьезные ранения в столкновениях сербских демонстрантов с албанскими боевиками.