Болонья, Италия, 8 ноября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Жительница пригорода Болоньи родила ребенка в собственной машине при «поддержке» врачей скорой помощи, оказанной по видеосвязи, передают местные СМИ в понедельник, 8 ноября.

Pixabay.com Беременность

Женщина намеревалась самостоятельно ехать в роддом, когда почувствовала, что схватки уже начались и что продолжать движение она не сможет.

Она связалась с врачами, которые вели консультации в онлайн-режиме. Роды прошли успешно. Молодая мать выразила врачам благодарность и заявила, что сама бы не справилась.