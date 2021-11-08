Рим, , 22:39 — REGNUM Правительство Италии намерено вновь вводить на территориях, где будут наблюдаться вспышки коронавируса, режим «красных зон», но делать это ограниченно, стараясь причинять неудобства как можно меньшему числу непричастных граждан, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября.

Коронавирус в Италии Russian.news.cn

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Формально «цветовой» режим с возможностью ужесточать ограничения на отдельных территориях действует и сейчас, фактически же уже несколько месяцев такой подход не используется.

По данным на 8 ноября, в Италии умерли 132 423 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 38 (днем ранее — на 20). Число подтвержденных носителей выросло на 4197 (днем ранее — на 5822). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 812 594 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 98 775 человек (на 1788 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 171 042 человека, что составляет 75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.