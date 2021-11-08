Вашингтон, 8 ноября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Американский космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту отстыковался от МКС, сообщает 8 ноября NASA.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Отстыковка проведена в автоматическом режиме в 22:05 мск. До схода с орбиты корабль впервые осуществит полный облёт МКС.

Таким образом экипаж миссии Crew-2 — Шейн Кимброу (США), Меган Макартур (США), Том Песке (ЕС) и Акихико Хосидэ (Япония) — отправился на Землю.

Crew Dragon должен через восемь часов после отстыковки приводниться в Атлантическом океане — в районе штата Флорида (США).

Добавим, что 10 ноября на МКС отправится группа астронавтов — американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон и европеец Маттиас Маурер.