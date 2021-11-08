Рим, , 22:32 — REGNUM Срок действия антикоронавирусного сертификата в Италии будет составлять 12 месяцев, а его обязательное использование для посещения ряда общественных мест будет продлено до лета 2022 года, передает Corriere della Sera в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на осведомленный источник в правительстве.

Правительство Италии Arepo

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По данным на 8 ноября, в Италии умерли 132 423 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 38 (днем ранее — на 20). Число подтвержденных носителей выросло на 4197 (днем ранее — на 5822). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 812 594 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 98 775 человек (на 1788 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 171 042 человека, что составляет 75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.