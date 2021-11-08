Нарьян-Мар, , 22:32 — REGNUM В Ненецком автономном округе за сутки зафиксировали шесть завозных случаев COVID-19. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным ведомства, инфекция была выявлена у прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая и Египта.

В целом на лечении в регионе находятся 279 человек. Из них стационарное лечение получают 68 человек, амбулаторное — 211.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России было выявлено 39 400 случаев COVID-19.