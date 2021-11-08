Сараево, 8 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепа США Габриэль Эскобар приехал 7 и 8 ноября с визитом в Боснию и Герцеговину не для того, чтобы угрожать санкциями, а чтобы попытаться разрешить конфликтную ситуацию. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 8 ноября, после встречи с Эскобаром.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Он пытается успокоить ситуацию, пытается придумать какие-то решения и потом вернется через некоторое время, чтобы мы попытались о чем-то договориться», — рассказал Додик телеканалу новостного агентства «Танюг».

Додик сказал, что от него требовали прийти в посольство США в Сараево на переговоры, но он отказался. «Я сказал — приходите в мой офис. И они пришли. Без меня этот визит не оправдал бы ожиданий», — сказал Додик.

Напомним, что Додик во время пресс-конференции в Сараево после переговоров с Эскобаром заявил, что Республика Сербская остается при своем решении об отмене согласия на формирование армии Боснии и Герцеговины, а также на применение законов о правосудии и налогообложении.