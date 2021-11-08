Турин, Италия, , 22:19 — REGNUM Сотрудники полиции Турина были вынуждены вмешаться в семейный конфликт на почве вакцинации, передают местные СМИ в понедельник, 8 ноября.

Вакцинация от коронавируса в Италии Poliziadistato.it

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По имеющимся данным, мужчина, убежденный противник вакцинации, грубо обращался с женой, сделавшей прививку от коронавируса, и пытался помешать ей покидать дом.

Полицейские заставили гражданина покинуть дом и запретили туда возвращаться. Расследование дела продолжается.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.