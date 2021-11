Лондон, , 22:17 — REGNUM Бывший солист и сооснователь британской рок-группы The Verve, прославившейся в 1997 году благодаря своему брит-поп альбому «Urban Hymns», Ричард Эшкрофт в своем недавнем интервью рассказал о желании поработать с большой поп-звездой. Об этом информирует портал NME.

Скриншот клипа группы The Verve на песню «Bittersweet Symphony» YouTube

В одной из недавних бесед с прессой британский музыкант объяснил свое желание писать песни для поп-звезд тем, что он умеет создавать «большие мелодии и большие припевы». Он сказал: «Есть одна вещь, которой я бы хотел заняться — это писать для других. Я хочу узнать, кто сейчас пишет для Рианны». Эшкрофт, который ранее выпустил свой новый альбом акустических переделок своих ранних песен «Acoustic Hymns Vol. 1», также заявил, что не прочь писать для Адель. «С ней было бы великолепно, но там, в ее окружении, большая конкуренция. Мне нравятся большие хиты. Я пишу большие мелодии и большие припевы. Мне нравятся исполнители, у которых их припев могут услышать миллиарды людей. Это не из-за денег, а, скорее, из-за идеи, что ты можешь сделать свою мелодию услышанной многими людьми».

Новый акустический лонгплей 50-летнего исполнителя вышел 29 октября, в нем содержатся новые версии его старых хитов. В оригинальной версии главного хита The Verve «Bittersweet Symphon» были в качестве сэмпла были взяты струнные из каталога оркестра Эндрю Олдхэма, который переделал песню The Rolling Stones 1965 года «The Last Time», из-за чего группа была втянута в долгие авторские разбирательства в конце 1990-х годов, фактически не получив ни цента с продаж своего именитого сингла. Но в 2019 году Мик Джаггер и Кит Ричардс сделали «великодушный жест», отказавшись от своих авторских прав в пользу Ричарда Эшкрофта.