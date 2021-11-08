Кальяри, Италия, 8 ноября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. В итальянском Сассари 20 человек лишены пособия по бедности за отказ от общественных работ, передают местные СМИ в понедельник, 8 ноября.

Kārlis Dambrāns Евро

В числе предложенных дел были работа с детьми, помощь людям с ограниченными возможностями в закупке продуктов и лекарств, участие в работе служб ЧС.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособия получают более миллиона семей.