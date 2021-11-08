Загреб, , 22:01 — REGNUM Хорватия придает большое значение правовому положению соотечественников в Черногории и будет продолжать выступать за поощрение и защиту их прав, заявили 8 ноября в канцелярии президента Хорватии, сообщает RTCG.

Хорватия

Ранее резидент Хорватии Зоран Миланович побеседовал с главой партии Хорватская гражданская инициатива (HGI) Адрианом Вуксановичем и президентом Хорватского национального совета Черногории Звонимиром Дековичем.

«Миланович указал на свое полное понимание положения хорватов в Черногории с точки зрения политического и социального момента, в котором они оказались», — отмечается в сообщении HGI

Они заявили, что делегация также подняла тему Дома культуры в Доньей Ластве, а также, по их словам, давления, которое оказывают на хорватское меньшинство новые власти Черногории.