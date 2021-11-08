Челябинск, , 21:57 — REGNUM Жительница посёлка Андреевский (Брединский район, Челябинская область) задержана по подозрению в нанесении ножевого ранения своему знакомому, сообщили 8 ноября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«А ты меня за руку ловил, волчина позорный?» Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР

Инцидент произошёл в Челябинске 6 ноября под утро. В одной из квартир дома на улице Ферросплавной к моменту прибытия бойцов Росгвардии находился мужчина с ранением в живот.

«Он пояснил, что он со своей знакомой распивал спиртные напитки. Между ними произошёл словесный конфликт, — говорится в сообщении. — В какой-то момент она взяла со стола кухонный нож и нанесла ему колото-резаную рану брюшной полости».

Пострадавшего отвезли в больницу, женщину (ей 51 год) задержали, передав сотрудникам полиции. Нож был изъят.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинец угрожал ножом внучке и был задержан