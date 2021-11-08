Манчестер, Великобритания, 8 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 6 ноября «Манчестер Юнайтед» в матче одиннадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Игра проходила на стадионе «Олд Траффорд». Сегодня издание The Guardian сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

Tor Atle Kleven Уле-Гуннар Сульшер

После одиннадцати туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед», набрав лишь семнадцать очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. От четвертого лигочемпионского места команду Сульшера отделяет пять очков.

Ранее сообщалось, что руководство «манкунианцев» вело переговоры с Антонио Конте, однако итальянский специалист уже имел договоренность с лондонским «Тоттенхэмом».