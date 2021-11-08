Системы ПВО Сирии отразили атаку в небе над Хомсом
Дамаск, 8 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Атака в небе над сирийской провинцией Хомс отражена системами ПВО Сирии, сообщает 8 ноября SANA.
Mil.ru
ПВО. Сирия
Отмечается, что в отношении Сирии была осуществлена вражеская атака.
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Напомним, 3 ноября израильские ракеты были запущены, чтобы поразить объекты в пригороде столицы Сирии.
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30 ноября в результате ракетного удара Израиля по пригороду Дамаска ранения получили двое сирийских военных.