Сыктывкар, 8 ноября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончались 19 человек. Об этом в ходе видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«За сутки мы потеряли 19 человек, никто из них не был вакцинирован. Вот такая страшная статистика», — заявил Уйба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба, за последние сутки в Коми жертвами ковида стали пять человек. Общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 2040.