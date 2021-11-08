Киев, , 21:21 — REGNUM Закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины статуса правоохранительного органа, подписал 8 ноября президент страны Владимир Зеленский.

Крепитесь, заграница на поможет! Запад с нами! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР

В законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины», сказано, что НАБУ теперь является «центральным органом исполнительной власти со специальным статусом».

Теперь НАБУ, став центральным органом исполнительной власти, должно расследовать не только дела в отношении топ-коррупционеров, но и «другие уголовные правонарушения».

Кроме того, НАБУ уже не «образуется президентом», как это было до сих пор. Структура НАБУ и обязанности его членов утверждаются его руководством без согласования с правительством Украины.

Главу НАБУ выбирает комиссия из шести членов: три из них назначаются правительством, остальные трое утверждаются на основании предложений партнёров, «которые оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении коррупции» (речь идёт фактически о западных покровителях).

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