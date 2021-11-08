Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 21:19 — REGNUM На Ямале продолжаются поиски пропавшего неделю назад 14-летнего подростка, сбежавшего из Антипаютинской школы-интерната. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Тундра Dr. Andreas Hugentobler

На данный момент проверяется версия о том, что мальчик мог провалиться под неокрепший лёд озера Антипаётаяха. В ближайшее время на указанное место прибудут водолазы и спецтехника «Ямалспаса».Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребёнок пропал 1 ноября 2021 года из спального корпуса интерната. Ранее подросток неоднократно сбегал из школы-интерната и самостоятельно добирался до стойбища родителей, ведущих кочевой образ жизни.

По факту исчезновения юного тундровика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»), а также уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»), в ходе расследования которого будет дана правовая оценка действиям должностных лиц интерната, допустивших самовольный уход ребёнка.

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