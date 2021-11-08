Афины , , 21:18 — REGNUM В Греции больше не будет локдауна, заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на встрече с представителями секторов торговли и общественного питания 8 ноября. Об этом сообщает AMNA. Встреча была посвящена улучшению координации и реализации мер по борьбе с пандемией.

Три ключа

Мицотакис начал свое выступление с благодарности секторам общественного питания и торговли за их высокий уровень ответственности, о чем свидетельствует тщательное соблюдение ими новых мер против распространения вируса. Он повторил, что экономика и общество больше не будут «закрыты». «Вакцинированные не будут лишены своих свобод, и те, кто еще не был вакцинирован, должны быть защищены. Но для того, чтобы все вышеперечисленное произошло, помимо полицейской деятельности, нам также необходимо сотрудничество, и, как представляется, когда наше главное оружие — убеждение, мы добиваемся этого», — сказал он.

Премьер-министр также подчеркнул, что «после определенного момента мы сами становимся полицией нашего здоровья, а вы — защитниками здоровья ваших сотрудников и клиентов».

Мицотакис отметил, что основное отличие нынешней ситуации от других волн пандемии заключается в том, что теперь доступна вакцина, и сослался на три ключа, которые откроют дверь к выходу из кризиса. Это вакцинация тех, кого еще не убедили сделать это; третий «бустерный» укол для тех, кто уже привит; ежедневные меры защиты и гигиены.