Южноуральск, Челябинская область, , 21:09 — REGNUM В Челябинской области бывший сотрудник полиции осуждён за растрату. Об этом сообщает областное управление СКР.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее этот гражданин возглавлял структурное подразделение МО МВД России «Южноуральский». По данным следствия и суда, в 2019 — 2020 годах он много раз заправлял свой личный автомобиль и автомобили подчинённых, оплачивая топливо со служебной карты. Также ему вменили то, что форменное оборудование оказалось у третьих лиц.

Причинённый им размер ущерба превысил 400 тыс. рублей. Суд назначил ему четыре года условно и оштрафовал. Кроме того, осуждённый обязан возместить материальный ущерб.