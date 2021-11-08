Южноуральск, Челябинская область, 8 ноября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший сотрудник полиции осуждён за растрату. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее этот гражданин возглавлял структурное подразделение МО МВД России «Южноуральский». По данным следствия и суда, в 2019 — 2020 годах он много раз заправлял свой личный автомобиль и автомобили подчинённых, оплачивая топливо со служебной карты. Также ему вменили то, что форменное оборудование оказалось у третьих лиц.

Причинённый им размер ущерба превысил 400 тыс. рублей. Суд назначил ему четыре года условно и оштрафовал. Кроме того, осуждённый обязан возместить материальный ущерб.