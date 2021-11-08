Салехард, , 21:05 — REGNUM Главный врач больницы в ямальском городе Лабытнанги оштрафован за невыполнение законных требований прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Эмблема Лабытнангской городской больницы Lgb.yanao.ru

Прокуратура в июне-июле 2021 года выявила серьёзные нарушения в деятельности Лабытнангской городской больницы. Главному врачу внесены представления об устранении нарушений закона, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи гражданам, непринятия мер к обеспечению больницы необходимым количеством врачей и медицинского оборудования.

Представления прокурора главным врачом лечебного учреждения не исполнены. В этой связи прокурор Лабытнанги в отношении руководителя медучреждения возбудил административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»). Главный врач оштрафован по решению суда на две тысячи рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года беременная пациентка Лабытнангской городской больницы обратилась с острой болью внизу живота к врачу-гинекологу. Ей была необходима экстренная операция из-за внематочной беременности, но её отправили в Салехард. Когда пациентка добралась до окружной больницы, маточная труба уже разорвалась, женщина едва не погибла.

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