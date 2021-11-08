Москва, 8 ноября 2021, 20:57 — REGNUM В реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, включены пять физических лиц (89 — 93 места в списке), сообщили 8 ноября в Минюсте РФ.
Также, во исполнение требований действующего законодательства, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих в России функции иноагента, включено Межрегиональное общественное движение «Российская ЛГБТ-сеть» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).
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