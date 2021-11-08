Екатеринбург, , 20:54 — REGNUM Свердловское Управление государственной охраны объектов культурного наследия не будет вмешиваться в ситуацию с демонтажем флигеля усадьбы Поповичевых в Екатеринбурге на ул. Малышева, 38б. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург Владислав Фальшивомонетчик

По данным структуры, это здание не относится к объектам культурного наследия. То же самое можно сказать и о двух соседних зданиях, пишет Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, снос здания произошёл в ночь с 6 на 7 ноября. В этом квартале планируют построить 30-этажную гостиницу, проект которой связывают с именем хоккеиста Павла Дацюка.

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