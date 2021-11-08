Шанхай, Китай, , 20:42 — REGNUM В Шанхае продолжается выставка Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE). Высокой популярностью у посетителей, как сообщает 8 ноября Синьхуа, пользуется российский павильон, где проходит дегустация молочной продукции фирмы «Свитлогорье».

Как сообщила корреспонденту китайского информагентства генеральный директор шанхайского филиала компании Ольга Губина, за время работы на китайском рынке с 2019 года «Свитлогорье» приняло участие в целом ряде выставок. Покупатели ценят российские продукты за их высокое качество и натуральный состав.

Россия — неизменный участник CIIE с 2018 года. В нынешнем году помимо продуктов питания на выставке представлены автомобили, а также потребительские товары. Генеральный директор российской компании IMEX Алексей Гаврилов отметил, что его фирма рассчитывает на увеличение объема экспорта в Китай и заключение новых контрактов.

Как сообщает Министерство коммерции КНР, общий объем торговли между двумя странами, а три квартала текущего года увеличился более, чем на 29% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.