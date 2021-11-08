Пекин, , 20:38 — REGNUM В Пекине стартовал итоговый, возможно последний перед XX съездом КПК, намеченным через год, пленум ЦК КПК. С отчетом о работе выступил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, который также уточнил основные положения проекта итогового документа партийного форума — резолюции о важнейших достижениях и историческом опыте КПК. Об этом 8 ноября сообщает Синьхуа, напоминая, что в нынешнем году КПК и КНР торжественно отметили столетие правящей Компартии Китая.

Проект резолюции был принят в октябре на заседании Политбюро ЦК КПК и прошел через широкое обсуждение внутри партии и в обществе, включая другие партии, молодежные, профессиональные и иные организации. В заявлении по итогам октябрьского заседания отмечалась выдающаяся роль КПК, которая сплотила полуторамиллиардный народ в борьбе за национальное возрождение и кардинальное улучшение уровня жизни. Благодаря социализму китайская нация, насчитывающая 5 тыс. лет, успешно продвигается по пути модернизации.

В заявлении отмечены партийные лидеры истории КПК — Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао; подчеркивается роль Си Цзиньпина, под руководством которого партия и страна движутся к новым достижениям в великом возрождении китайской нации с помощью социализма с китайской спецификой.

Пленум ЦК ПК продлится до 11 ноября; ожидается, что на нем будут приняты важные решения в области кадровой политики, которые повлияют на результаты XX съезда КПК, намеченного на осень 2022 года.