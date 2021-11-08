Санкт-Петербург, 8 ноября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим распоряжением с 9 ноября назначил Александра Германа председателем городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как отмечало ИА REGNUM, 11 октября Беглов направил кандидатуру Германа на согласование министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову. Согласование руководителя природоохранного ведомства региона на федеральном уровне требуется по закону.

До назначения на новый пост Александр Герман работал заместителем председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Пост главы комитета по природопользованию оставался вакантным со 2 июля 2021 года, когда Денис Беляев был освобожден от этой должности, написав заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.