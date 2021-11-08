Ганьсу, , 20:31 — REGNUM Партия препаратов традиционной китайской медицины (ТКМ) в количестве 8 тыс. разнообразных коробок отправлена в Белоруссию из провинции Ганьсу в северо-западной части КНР. По словам директора профильной больницы Чжан Чжимина, продукция его лечебного заведения особенно успешно помогает в борьбе с коронавирусной инфекцией, значительно снижая остроту протекания заболевания у пациентов. Об этом 8 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что методы ТКМ многократно доказали эффективность как в стране, так и за рубежом.

Заместитель главы международного отдела провинциального Народного правительства Ма Цун заявил в связи с этим о готовности помочь Белоруссии и другим странам в борьбе с эпидемией, которая представляет собой угрозу всему человечеству.

Отмечается, что препараты ТКМ оказали помощь в Ганьсу в октябре во время очередной вспышки заболевания.