Минск, , 20:30 — REGNUM С польской стороны прогремели выстрелы на границе с Белоруссией, сообщил 8 ноября официальный представитель белорусского государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Мигранты Bundeskanzlerin.de

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Комментируя заявления из Варшавы о том, что на польско-белорусской границе, где в огромном количестве скопились нелегальные мигранты, слышны выстрелы, Бычковский пояснил, что «стрельба слышна с польской территории».

Ранее он отметил, что перед польскими заграждениями на территории Белоруссии находятся более двух тысяч беженцев, включая женщин и детей. Они заявляют, что хотят попасть в ЕС, а не оставаться в Белоруссии.

По его словам, власти Польши не пытаются разобраться в ситуации, привлечь правозащитников. Происходит другое: «польские силовики задействовали авиацию и технику, кроме того, распылялся слезоточивый газ», и именно в ответ на эти действия часть мигрантов начала разрушать польские заграждения.

Читайте ранее в этом сюжете: Литва предложила ЕС наказать Белоруссию из-за мигрантов