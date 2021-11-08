Вашингтон, 8 ноября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Обвинения в кибервымогательстве намерен предъявить американский минюст гражданину России Евгению Полянину, передаёт 8 ноября CNN.

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Также обвинения будут предъявлены, отмечает телеканал, украинскому гражданину Ярославу Васинскому, который, как и Полянин, состоит в организации REvil.

Полянина и Васинского в США намерены обвинить в том, что они вступили в сговор для отмывания денег. В США, по данным минюста, конфискованы деньги, которые в качестве выкупа должны были получить обвиняемые.

Речь идёт о сумме в шесть миллионов долларов. Напомним, Васинского в прошлом месяце арестовали в Польше по запросу США. По версии Вашингтона, он организовал кибератаку на систему фирмы Kaseya.