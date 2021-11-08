Манчестер, Великобритания, 8 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. 8 ноября 24-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отказался от вызова в сборную Англии по футболу на ноябрьские матчи национальной команды. Вместо Рэшфорда в сборную был вызвал фланговый атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу, для которого этот вызов стал первым во взрослой карьере.

Oleg Bkhambri (Voltmetro) Маркус Рашфорд

Также пресс-служба «красных дьяволов» сообщает, что отказ Рэшфорда от вызова в сборную связан с желанием футболиста сосредоточиться на восстановлении физической формы в расположении манчестерского клуба.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд принял участие лишь в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Начало сезона Рэшфорд пропустил из-за травмы плеча, полученной в межсезонье.