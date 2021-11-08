Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекрыто в связи с дорожной аварией. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» .

ДТП на трассе «Кола» Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло в 18:50 мск на 225 километре федеральной дороги, ведущей от Петербурга в Мурманскую область. По предварительным данным, произошло столкновение двух грузовых и двух легковых автомобилей.

«На месте находятся сотрудники ГИБДД. Подробности уточняются», — отметили в пресс-службе дорожного управления.

Как стало известно ИА REGNUM, по предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.