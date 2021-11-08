Чебоксары, , 20:04 — REGNUM В столице Чувашии при столкновении двух иномарок ранения получили три человека. Об этом сообщает УМВД по городу Чебоксары на своей странице в «Инстаграме».

Пешеходный переход Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Авария произошла 8 ноября после полудня возле одного из домов по улице Текстильщиков в Чебоксарах. Предварительно полицией установлено, что водитель «Киа Рио» при повороте не уступил дорогу встречной «Хендай Солярис».

«Оба транспортных средства получили механические повреждения. Водителей, а также пассажира иномарки «Хендай» забрала скорая помощь», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Чебоксарах по проспекту Мира были сбиты 11-летняя и 12-летняя девочки, которые, по данным правоохранителей, переходили дорогу на зелёный свет. Школьниц отправили на амбулаторное лечение.

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