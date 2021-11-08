Нягань, Югра, , 20:03 — REGNUM В Нягани (ХМАО) действующий глава города Иван Ямашев единогласно переизбран местными депутатами на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иван Ямашев Пресс-служба администрации Нягани

На пост главы Нягани было два претендента — Иван Ямашев и директор муниципального казённого предприятия «Няганская ресурсоснабжающая компания» Табриз Фаталиев. Каждый из кандидатов рассказал о приоритетах в работе на посту главы города и планах по развитию Нягани.

«Впереди ещё много начатых и планируемых к реализации проектов, направленных не только на решение текущих проблем горожан, но и на перспективу развития нашего города», — прокомментировал решение думы Нягани Иван Ямашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югре 1 ноября 2021 года главой Ханты-Мансийского района вновь избран со сроком полномочий на пять лет Кирилл Минулин.

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